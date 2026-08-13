ILJIN ELECTRIC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ILJIN ELECTRIC hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1048.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 551.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.91 Prozent auf 637.38 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 522.82 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch