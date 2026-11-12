ILJIN ELECTRIC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ILJIN ELECTRIC hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1079.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 579.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ILJIN ELECTRIC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41.64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 637.60 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 450.15 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch