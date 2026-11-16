Iljin Display präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Iljin Display hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 31.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -54.000 KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Iljin Display 8.02 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13.77 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch