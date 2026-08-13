ILJIN DIAMOND stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ILJIN DIAMOND präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 553.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 195.00 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat ILJIN DIAMOND mit einem Umsatz von insgesamt 55.10 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.99 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 45.02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch