ILJIN DIAMOND mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ILJIN DIAMOND hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 121.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ILJIN DIAMOND 85.00 KRW je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.68 Prozent auf 52.31 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48.58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch