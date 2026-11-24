Iledor Exploration äusserte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61.48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Iledor Exploration einen Umsatz von 7.6 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch