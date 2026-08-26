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26.08.2026 06:37:00
Iledor Exploration präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Iledor Exploration hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Auf der Umsatzseite standen 14.6 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.2 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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