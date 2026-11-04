Ildong Pharmaceutical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ildong Pharmaceutical äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 182.32 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 87.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ildong Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 157.77 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150.51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4.82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch