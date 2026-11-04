ILDONG PHARM präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ILDONG PHARM stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 123.30 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 746.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 150.96 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 145.46 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch