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19.11.2026 06:37:00
Il Yang Pharmaceutical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Il Yang Pharmaceutical hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 197.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 458.00 KRW je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Il Yang Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 80.30 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 16.66 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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