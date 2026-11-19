Il Yang Pharmaceutical hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 203.57 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 405.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 80.30 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.83 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch