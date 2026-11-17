Il Sung Pharmaceutical hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 283.00 KRW, nach 50.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Il Sung Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.46 Milliarden KRW im Vergleich zu 16.76 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch