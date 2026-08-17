Il Sung Pharmaceutical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Il Sung Pharmaceutical äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -605.000 KRW erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.09 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 16.26 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch