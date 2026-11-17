Il Sung Construction hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Il Sung Construction vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 10.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -11.000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17.06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91.99 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 110.90 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch