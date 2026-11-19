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19.11.2026 06:37:00
Il Shin Stone: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Il Shin Stone hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 395.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -75.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21.69 Prozent auf 12.94 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.64 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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