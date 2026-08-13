Il Shin Stone legte Quartalsergebnis vor

Il Shin Stone gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.27 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Il Shin Stone 6.99 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.37 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14.27 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch