IL FS Investment Managers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IL FS Investment Managers hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IL FS Investment Managers 0.090 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56.64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 159.6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 101.9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch