IL&FS Engineering and Construction gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IL&FS Engineering and Construction hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.55 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IL&FS Engineering and Construction -0.100 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 399.7 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 26.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 545.3 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch