IKUYO präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10.60 JPY. Im Vorjahresquartal waren 24.10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 6.88 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IKUYO 7.41 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch