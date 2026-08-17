IKUYO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IKUYO hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 15.92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 112.55 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat IKUYO 6.32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.81 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch