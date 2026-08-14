Ikka: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ikka hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -10.68 JPY. Ein Jahr zuvor waren -3.260 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.60 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.83 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch