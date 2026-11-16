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16.11.2026 06:37:00
Ikka gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ikka äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 13.99 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4.090 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2.78 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.61 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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