Ikea baut jetzt Möbel für Gamer - gemeinsam mit Xbox

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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26.08.2026 16:18:26
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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26.08.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochabend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
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26.08.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
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26.08.26
|Bill Gates calls for ‘human reserved’ jobs to protect labour force from AI (Financial Times)
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25.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.ch)
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18.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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17.08.26
|Börse New York: Dow Jones gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
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17.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
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17.08.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)