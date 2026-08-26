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26.08.2026 16:18:26

Ikea baut jetzt Möbel für Gamer - gemeinsam mit Xbox

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Gaming ist weltweit ein Milliardengeschäft. Im Mittelpunkt stehen aber nicht mehr nur Hardware und Software. Im Umfeld entwickeln sich auch andere Märkte, etwa für Gaming-Möbel. Dort will jetzt Ikea zum dominanten Spieler werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft

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