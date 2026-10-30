IKD A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IKD A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.22 CNY gegenüber 0.330 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37.09 Prozent auf 2.53 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch