IK gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IK hat am 09.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4.89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IK ein Ergebnis je Aktie von 4.74 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3.07 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch