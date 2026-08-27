IJM stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IJM veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.030 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.29 Milliarden MYR – ein Plus von 32.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IJM 1.73 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch