IINO KAIUN KAISHA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IINO KAIUN KAISHA stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 105.06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 30.88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 36.69 Milliarden JPY gegenüber 29.79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch