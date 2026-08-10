Iida Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Iida Group hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 54.91 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29.02 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Iida Group mit einem Umsatz von insgesamt 380.52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 326.06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16.70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch