Iida Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Iida Group hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 61.12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Iida Group noch ein Gewinn pro Aktie von 61.16 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Iida Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 386.69 Milliarden JPY im Vergleich zu 358.97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch