IID, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IID, stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 16.03 JPY. Im Vorjahresquartal waren -12.310 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.40 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 63.55 JPY gegenüber 62.64 JPY im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat IID, im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2.17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.95 Milliarden JPY im Vergleich zu 6.08 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch