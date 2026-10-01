iHuman A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

iHuman A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

iHuman A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.080 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7.95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch