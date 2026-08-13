IHS A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IHS A stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 428.6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 433.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch