IHS A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IHS A hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IHS A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 490.5 Millionen USD im Vergleich zu 455.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch