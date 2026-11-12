Ihlas Yayin verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ihlas Yayin präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.32 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.360 TRY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Ihlas Yayin mit einem Umsatz von insgesamt 967.4 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 831.6 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 16.33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch