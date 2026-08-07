IHI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IHI hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IHI ein EPS von 0.080 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.59 Prozent auf 2.35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch