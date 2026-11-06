IHI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IHI hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.280 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.55 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.54 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch