IHI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IHI gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 50.48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10.95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 374.55 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 337.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch