IHH Healthcare Bhd: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IHH Healthcare Bhd hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.06 MYR, nach 0.050 MYR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IHH Healthcare Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.05 Milliarden MYR im Vergleich zu 6.30 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.060 MYR prognostiziert, während der Umsatz bei 7.00 Milliarden MYR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch