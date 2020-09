iHerb annonce la nomination d'une nouvelle directrice financière

PASADENA, Californie, le 10 septembre 2020 /CNW/ - Le chef de file mondial du commerce électronique en santé et en beauté iHerb a annoncé aujourd'hui que Roxanne Agnew a été promue au poste de directrice financière de l'entreprise.

Mme Agnew s'est jointe à iHerb en 2015 et a occupé le poste de vice-présidente, Vérification des comptes. Elle a dirigé les équipes de la comptabilité, de la finance, de la veille stratégique, de la fraude et de la fiscalité d'iHerb.

« Je suis ravie de poursuivre ma carrière chez iHerb dans le cadre de ces fonctions élargies, a déclaré Roxanne Agnew. iHerb est bien placée pour croître et poursuivre sur sa lancée, et je mettrai à profit mes compétences ainsi que mon expérience pour optimiser nos résultats futurs tout en atteignant nos objectifs. »

Mme Agnew compte plus de 35 ans d'expérience dans les domaines de la finance et de la comptabilité, y compris dans la supervision des services de la finance, de la planification et de l'analyse ainsi que de la vérification interne, expérience qu'elle a acquise chez le détaillant de vêtements de luxe pour femmes St. John Knits. Elle a également supervisé la conformité aux règles de la Securities and Exchange Commission au sein de la division Moark Egg du géant de l'agronégoce Land O'Lakes.

« Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Agnew déploiera sa grande expertise et aidera iHerb à améliorer encore davantage sa rigueur sur le plan financier afin de soutenir notre importante croissance, tout en continuant de promouvoir l'esprit entrepreneurial et souple dont iHerb a toujours fait preuve », a déclaré Emun Zabihi, président d'iHerb.

À propos d'iHerb : iHerb est l'un des plus grands détaillants de commerce électronique aux États-Unis. La société offre à des millions de clients dans le monde 30 000 produits associés à 1 200 grandes marques. iHerb expédie ces produits dans 188 pays et territoires directement à partir d'entrepôts agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication, lesquels sont climatisés et à la fine pointe de la technologie. Depuis 1996, iHerb innove sans cesse en proposant des produits de la plus haute qualité, au meilleur rapport qualité-prix possible et livrés de pair avec l'expérience client la plus pratique qui soit. https://www.iherb.com/

