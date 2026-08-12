iHeartMedia B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

iHeartMedia B äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.540 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 977.2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 933.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch