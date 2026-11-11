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11.11.2026 06:37:00
iHeartMedia B legte Quartalsergebnis vor
iHeartMedia B präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei iHeartMedia B ein EPS von -0.430 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.29 Prozent auf 1.03 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 997.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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