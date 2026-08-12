iHeartMedia A präsentierte Quartalsergebnisse

iHeartMedia A hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

iHeartMedia A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.540 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 977.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte iHeartMedia A einen Umsatz von 933.7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch