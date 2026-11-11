iHeartMedia A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

iHeartMedia A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei iHeartMedia A ein EPS von -0.430 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat iHeartMedia A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.03 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 997.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch