Iguatemi Empresa de Shopping Centers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Iguatemi Empresa de Shopping Centers äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde mit 0.04 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.040 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Iguatemi Empresa de Shopping Centers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 203.83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 216.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 71.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch