Iguatemi Empresa de Shopping Centers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Iguatemi Empresa de Shopping Centers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Iguatemi Empresa de Shopping Centers 0.060 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Iguatemi Empresa de Shopping Centers mit einem Umsatz von insgesamt 79.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 44.49 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch