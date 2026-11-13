Ignitis Grupe (spons GDR): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ignitis Grupe (spons GDR) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Ignitis Grupe (spons GDR) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.290 EUR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 626.7 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 499.1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch