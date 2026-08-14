Ignitis Grupe (spons GDR): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ignitis Grupe (spons GDR) hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.380 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Ignitis Grupe (spons GDR) mit einem Umsatz von insgesamt 557.3 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 526.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 5.85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch