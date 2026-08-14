Ignitis Grupe (spons GDR) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ignitis Grupe (spons GDR) hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.56 EUR gegenüber 0.380 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 557.3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 526.5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch