Ignitis Grupe (spons GDR): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ignitis Grupe (spons GDR) präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Ignitis Grupe (spons GDR) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.290 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ignitis Grupe (spons GDR) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25.57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 626.7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 499.1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch