Ignitis Grupe Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ignitis Grupe Registered hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Ignitis Grupe Registered 0.380 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 557.3 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 526.5 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch